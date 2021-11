Mundial: Irlanda "não é excecional, mas pode causar dificuldades a Portugal"

O comentador da SIC João Rosado afirma que a seleção da Irlanda vai jogar "com prestígio, pela honra dos seus jogadores", contra Portugal.

"É uma seleção muito empurrada pelo público, o que pode ser levado em consideração", afirma.

João Rosado lembra que o estádio vai estar lotado e refere que há uma "motivação particular" neste jogo, sobretudo por jogarem contra Cristiano Ronaldo.

"Não é uma equipa excecional, mas é uma equipa que pode causar algumas dificuldades a Portugal", afirma.

A seleção nacional de futebol joga esta quinta-feira com a República da Irlanda, em Dublin, às 19:45. É o primeiro de dois desafios importantes para garantir o apuramento para o campeonato do mundo do próximo ano.

Portugal ocupa o 2.º lugar do grupo A e tem menos um ponto e menos um jogo que a Sérvia.

Se Portugal vencer em Dublin, poderá limitar-se a empatar com a Sérvia para se apurar para o Mundial 2022 do Qatar.

