Mundial 2022: Portugal a dois jogos da qualificação

A seleção nacional de futebol tem jogo marcado na quinta-feira contra a República da Irlanda, naquele que será o penúltimo encontro de qualificação para o Mundial 2022. A equipa de Fernando Santos tem uma baixa. Bernardo Silva está lesionado e não viaja com a equipa para Dublin, mas ficará a trabalhar na Cidade do Futebol para recuperar para o jogo decisivo face à Sérvia.

A seleção nacional ocupa o segundo lugar no grupo, com menos um ponto e menos um jogo que a líder Sérvia.

As duas seleções disputam o apuramento no derradeiro jogo no Estádio da Luz, no próximo domingo.

Esta semana, o primeiro adversário será a República da Irlanda, que esteve a vencer no Algarve até ao último minuto.

"Sabemos que vai ser um jogo duro, uma equipa forte", adianta o treinador Fernando Santos.

O jogo de quinta-feira está marcado para as 19:45. Caso Portugal consiga pontuar em Dublin, um empate será depois suficiente frente à Sérvia, para a seleção conseguir garantir a presenção no Mundial 2022, em Qatar.

VEJA TAMBÉM: