Mundial 2022: quem vai a jogo e quem pode ficar fora do Portugal - Irlanda

A seleção nacional de futebol já se encontra em Dublin para o jogo de quinta-feira frente à República da Irlanda. É o primeiro de dois desafios importantes para garantir o apuramento para o campeonato do mundo do próximo ano.

Portugal ocupa o 2.º lugar do grupo A e tem menos um ponto e menos um jogo que a Sérvia.

Antes do jogo decisivo com a Sérvia no domingo, a seleção joga esta quinta-feira contra um adversário que já deu problemas.

Portugal tem seis jogadores em risco de suspensão e se virem um cartão amarelo frente à República da Irlanda ficam fora do jogo com a Sérvia. É o caso de Cancelo, Rúben Dias, José Fonte, João Palhinha, Renato Sanches e Diogo Jota.

Se Portugal vencer em Dublin, poderá limitar-se a empatar com a Sérvia para se apurar para o Mundial 2022 do Qatar.

