Mundial 2022: Fernando Santos e Rúben Dias confiantes na qualificação direta 

A seleção nacional fez este sábado o último treino de preparação antes do jogo de domingo, com a Sérvia, para a qualificação do Mundial 2022.

Fernando Santos contou com todos os 25 convocados, incluindo o defesa central Pepe, que foi expulso na quinta-feira e não vai poder jogar frente aos sérvios.

Depois do empate com a República da Irlanda, Portugal e Sérvia têm os mesmos 17 pontos no Grupo A.

Portugal só precisa de um empate para garantir o primeiro lugar do grupo.

Na antevisão da partida, Fernando Santos e o jogador Rúben Dias mostraram-se confiantes na qualificação direta para o Mundial do próximo ano.

"Portugal vai apura-se e vai estar presente de forma direta na fase final do Campeonato do Mundo de 2022", disse Fernando Santos, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo, agendado para domingo, no Estádio da Luz.

