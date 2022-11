Rangel contra ida de Marcelo, Costa e Santos Silva ao Qatar

Este sábado à tarde na SIC Notícias, o eurodeputado Paulo Rangel disse que Marcelo, Costa e Santos Silva deviam ficar em Portugal.

"Não vejo qual é a necessidade de irem, a questão é essa", afirma.

Responsáveis políticos vão ao Qatar apoiar a seleção e não a violação dos direitos humanos, diz Costa

O primeiro-ministro diz que os responsáveis políticos vão ao Qatar apoiar a seleção nacional e não a violação dos direitos humanos.

Ontem o Presidente da República quis justificar o que disse no final do jogo Portugal-Nigéria. Garantiu que nunca quis desvalorizar a questão e que foi o próprio quem abordou o problema.