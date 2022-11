Protestos contra a opressão no Irão marcam o início do jogo Inglaterra-Irão. Há dois meses que o regime iraniano reprime as manifestações que se seguiram à morte da jovem Mahsa Amini, três dias depois de ter sido detida por não estar a usar o véu hijab de acordo com o estrito código da República islâmica.

À porta do estádio, no Qatar, mulheres e homens mostram cartazes com a bandeira do Irão a pedir liberdade. O protesto tem agora uma visibilidade sem precedentes ao ser feito num palco onde decorre um Campeonato do Mundo de futebol.

Os próprios jogadores da seleção iraniana mostraram-se solidários com o protesto ao recusarem cantar o hino nacional no início do jogo.

Nas redes sociais, estão a ser partilhados vídeos onde se pode ver o protesto dos adeptos iranianos no momento em que se ouve o hino nacional do Irão.