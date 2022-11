Ofori e Adams: quando Portugal e Gana se misturam

O Gana é o primeiro adversário da seleção portuguesa no Mundial do Qatar. Por cá, ainda há poucos ganeses a viver em Portugal, mas é no futebol que marcam mais presenças.

Lawrence Ofori, de 24 anos, é médio no Moreirense. Mohammed Adams, de 22, é defesa central no Covilhã. À SIC, contaram que sentem saudades da família e da comida do seu país.

“No que toca à comida, diria que é muito diferente do Gana”, revela um. Sobre Portugal, destacam a simpatia das pessoas, mas lamentam não perceber a língua.

Para o duelo Portugal - Gana desta quinta-feira no Mundial, um diz-se ansioso, o outro acredita que a equipa ganesa está pronta para vencer. Mas, acima de tudo, lembram: “apesar da competição, o futebol une as pessoas e transmite amor”.

Portugal e Gana jogam esta quinta-feira, às 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, para a primeira jornada do grupo H do Campeonato do Mundo.