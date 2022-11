A Argentina venceu esta quarta-feira a Polónia por 2-0, na terceira jornada do grupo C do Mundial 2022. Um resultado que permite a ambas as seleções seguir para os oitavos de final, eliminando o México e a Arábia Saudita.

Alexis Mac Alister, aos 46 minutos, e Julián Álvarez, aos 68, apontaram os tentos dos argentinos, em Doha,

No outro jogo do grupo, o México venceu a Arábia Saudita por 2-1.

Os argentinos venceram o grupo, com seis pontos, contra quatro de Polónia e México, com vantagem para os europeus na diferença de golos (2-2 contra 2-3), enquanto os sauditas somaram três.

Nos oitavos de final, a Argentina defronta a Austrália, no sábado às 19:00, enquanto, no domingo às 15:00, a Polónia mede forças com a campeã mundial em título França.