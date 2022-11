Mundial 2022: México e Arábia Saudita falham oitavos de final

O México e a Arábia Saudita foram, esta quarta-feira, eliminados do Mundial de futebol no Qatar. A vitória mexicana sobre a seleção asiática não foi suficiente para os mexicanos passarem a fase de grupos. O México venceu, esta quarta-feira, a Arábia Saudita por 2-1, no Estádio Lusail (Lusail), em jogo da terceira e última jornada do Grupo C, mas o triunfo não foi suficiente para o apuramento. A primeira parte ficou marcada pelo domínio da seleção mexicana, com mais iniciativa atacante e oportunidades claras de golo. No entanto, os mexicanos não conseguiram ser eficazes. No segundo tempo, o México voltou a entrar forte e chegou ao golo aos 47 minutos. Henry Martín (joga no Club América no México) a assistência de César Montes (joga no Monterrey no México), na sequência de um canto, para inaugurar o marcador.

MATTHEW CHILDS

A seleção mexicana voltou a marcar aos 52 minutos. Luis Chávez (joga no Pachuca no México) aproveitou um livre direto para fazer o segundo golo dos mexicanos.

KAI PFAFFENBACH

A Arábia Saudita reduziu aos 90+5’ com um golo Salem Al Dawsari (joga no Al Hilal na Arábia Saudita) com assistência de Hattan Babhir (joga no Al Shabab na Arábia Saudita).

KAI PFAFFENBACH

O México terminou a fase de grupos do Mundial no Qatar em terceiro lugar e a Arábia Saudita ficou em último do Grupo C. Os mexicanos terminaram a fase de grupos com os mesmos pontos do que a Polónia, mas com uma pior diferença de golos. A seleção polaca perdeu com a Argentina por 0-2 na última jornada.

