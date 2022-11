Incerteza e sofrimento até ao fim: as imagens do México-Arábia Saudita

O México e a Arábia Saudita foram, esta quarta-feira, eliminados do Mundial de futebol no Qatar. A vitória mexicana sobre a seleção asiática não foi suficiente para os mexicanos passarem a fase de grupos.

O México venceu, esta quarta-feira, a Arábia Saudita por 2-1, no Estádio Lusail (Lusail), em jogo da terceira e última jornada do Grupo C, mas o triunfo não foi suficiente para o apuramento.

Os mexicanos terminaram a fase de grupos com os mesmos pontos do que a Polónia, mas com uma pior diferença de golos. A seleção polaca perdeu com a Argentina por 0-2 na última jornada.