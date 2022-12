Após falhar no Euro 2020, Saka assume que "terá todo o gosto" em voltar a bater penálti

O futebolista inglês Bukayo Saka assegurou esta segunda-feira ficar "mais do que contente" se for escolhido para marcar uma grande penalidade no Mundial, depois de ter desperdiçado um penálti na final do Euro2020, frente à Itália.

Em conferência de imprensa, o jogador mostrou-se preparado para marcar um castigo máximo, caso o selecionador inglês, Gareth Southgate, o escolha para rematar da marca dos 11 metros.

Saka falhou a quinta e última grande penalidade no desempate da final do Euro2020, disputado em 2021, depois de Marcus Rashford e Jadon Sancho também não terem conseguido marcar, sendo, depois, alvo de ofensas nas redes sociais, a maioria de teor racista.

"Amadureci e progredi muito. Eu não tinha decidido marcar os penáltis pelo Arsenal se não tivesse a confiança necessária. Se chegar a altura e me pedirem para marcar, terei todo o gosto em fazê-lo", disse.

Depois da final do Euro2020, a avançado converteu as três grandes penalidades que cobrou pelo Arsenal, tendo também já marcado três golos na fase final do Mundial2022.

"Pessoalmente, tentei seguir em frente, obviamente sei que nunca poderei realmente apagar isso, está na história do futebol. Mas, ao mesmo tempo, vir aqui e marcar aqueles três golos, claro, elevou-me muito e o amor dos adeptos dá-me muita confiança", acrescentou.

Depois de ter vencido o Grupo B, frente a Estados Unidos, Irão e País de Gales, a Inglaterra superou o Senegal (3-0), nos oitavos de final, e vai defrontar a França, campeã do mundo, nos 'quartos', no sábado.