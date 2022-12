Ronaldo e Fernando Santos tiveram conversa tensa, mas capitão nunca ameaçou deixar seleção

Cristiano Ronaldo nunca ameaçou deixar o estágio da seleção no Qatar por ter sido suplente contra a Suíça. A garantia foi deixada pela Federação Portuguesa de Futebol num comunicado no site oficial.

As informações apuradas pela SIC apontam para a existência de uma conversa "tensa" entre Fernando Santos e o capitão, mas confirmam a versão oficial de que Ronaldo nunca ameaçou abandonar o Mundial.

A mensagem de Ronaldo no Instagram

"Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!", escreveu o capitão da seleção nacional.

Mas antes desta mensagem, a Federação Portuguesa de Futebol negava no site oficial que o capitão tenha ameaçado abandonar o estágio no Qatar e o resto do Mundial. A ameaça teria sido feita durante uma conversa em que Fernando Santos disse a Ronaldo que seria suplente contra a Suíça.

Apesar de não ter sido pública nem à vista dos outros jogadores, a SIC sabe que existiu mesmo a conversa entre Fernando Santos e Cristiano Ronaldo. Mas, de acordo com as informações que conseguimos recolher, apesar da tensão desses momentos entre capitão e selecionador, Ronaldo nunca terá colocado em causa a continuidade no Qatar ao serviço de Portugal.

No sábado, contra Marrocos, o mais provável é que Ronaldo continue no banco. A partida dos quartos de final do Mundial 2022 está marcada para as 15:00 (hora de Lisboa), no Estádio Al Thumama.