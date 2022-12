França elimina Inglaterra e persegue histórico bicampeonato mundial

A França venceu, este sábado, a Inglaterra por 2-1, no Estádio Al Bayt (Al Khor), e apurou-se para as meias-finais do Mundial de futebol no Qatar.

Os golos da seleção francesa foram marcados por Aurélien Tchouaméni (17') e Olivier Giroud (78'). Harry Kane marcou o único golo dos ingleses aos 54' e falhou uma grande penalidade aos 84'.

Com este resultado, a Inglaterra “cai” nos quartos de final e a França segue para as meias-finais, onde vai jogar contra Marrocos, que eliminou Portugal. A partida está agendada para 14 de dezembro, quarta-feira, a partir das 19:00.

A seleção francesa, campeã mundial em título, atingiu pela sétima vez as “meias” de um Campeonato do Mundo. Os ingleses ficaram pelos quartos de final na sua 16.ª presença em Mundiais.

A seleção da França tem dois Campeonatos do Mundo no seu palmarés, conquistados em 1998 e 2018 e persegue o histórico bicampeonato mundial.