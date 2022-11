Os jogadores da seleção alemã titulares frente ao Japão, no jogo desta quarta-feira, taparam a boca no momento de captar a habitual a fotografia de equipa.

Uma das principais reivindicações da comitiva germânica está relacionada com a comunidade LGBTQIA+ e a forma como esta é discriminada no país que acolhe o Campeonato do Mundo.

A polémica das braçadeiras One Love ganhou relevância quando sete federações europeias - nas quais não se incluía a portuguesa - se uniram no sentido de utilizar uma braçadeira com a inscrição One Love, em alusão à igualdade, mas que a FIFA avisou não ser possível, falando mesmo de sanções.

A Federação de Futebol da Alemanha (DFB) anunciou ontem que irá avaliar as possíveis ações contra a proibição da FIFA de serem usadas estas braçadeiras.

"A FIFA proibiu-nos de dar um sinal de diversidade e direitos humanos. Brandiu ameaças massivas de sanções desportivas, sem concretizá-las", lamentou um porta-voz da DFB.

De acordo o jornal Bild, a DFB pode recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto para tentar contrariar a proibição da FIFA: o organismo sedeado em Lausana confirmou ainda nada ter recebido quanto a este assunto.

Nas bancadas, a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, envergou a braçadeira One Love.