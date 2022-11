Os factos em relação ao Qatar que Santos Silva não esquece

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, está em Doha, no Qatar, para apoiar a seleção nacional, que enfrenta esta segunda-feira o Uruguai.

Santos Silva afirma que agora faz parte “desta boa tradição inaugurada pelo Presidente Marcelo e pelo primeiro-ministro António Costa”, de “associar as figuras políticas principais do Estado português às iniciativas que no estrangeiro mais prestigiam Portugal”, sendo que o “futebol é uma delas”.

A seleção nacional portuguesa “há 20 anos consecutivos que se qualifica para o mundial” e também há vários anos que “faz parte das 10 melhores seleções”, explica Santos Silva, o que faz do futebol uma das áreas em que Portugal tem mais “projeção internacional e mais influência global”.

Questionado sobre as relações diplomáticas entre Portugal e o Qatar, Santos Silva garante que “não há nenhum problema”, acrescentando que “é um relacionamento diplomático intenso”, sendo que é um dos "Estados do Golfo em que [Portugal tem] um embaixador residente".

Reconhecendo que há avanços que podem ser feitos, o presidente da Assembleia da República recorda alguns factos que diz que “não devem ser esquecidos”, nomeadamente quando o embaixador português “morreu no posto” ou quando Portugal teve de retirar “dezenas e dezenas de pessoas do Afeganistão”.

“Invocando a minha experiência recente, eu não esqueço dois factos: o primeiro facto é que infelizmente o anterior embaixador de Portugal no Qatar, Ricardo Pracana, morreu no posto e foi inexcedível o apoio que as autoridades qataris prestaram. (…) O segundo facto [foi] quando tivemos de retirar dezenas e dezenas de pessoas do Afeganistão - designadamente afegãos que tinham colaborado com as forças armadas portuguesas - numa operação muito difícil. Fizemo-lo e conseguimos fazer porque contámos com o apoio do Paquistão na rota terrestre e contamos com o apoio do Qatar na rota aérea.”