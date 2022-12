Vergonha, arruaceiros e enciclopédias com pernas: lembra-se quem usou estas palavras em 2022?

“Permitam-me usar aqui esta frase que poderá não ser totalmente verdadeira, mas é muito bem achada de Mark Twain, e dizer que o anúncio do fim da pandemia, infelizmente, é capaz de ser bastante exagerado.”

Henrique Barros, epidemiologista, no final da reunião de peritos com políticos no Infarmed, em Lisboa, 5-1-2022