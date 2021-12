As 10 notícias mais lidas na SIC Notícias em 2021

1. "Se morrer vocês assumem a responsabilidade?": tenista russo confronta árbitro português

A 28 de julho a tenista espanhola Paula Badosa desistiu do torneio de ténis de Tóquio 2020, afetada pelo calor, que levou também o russo Daniil Medvedev, perto da exaustão, a ser assistido por duas vezes pela equipa médica. O árbitro português Carlos Ramos chegou mesmo a perguntar ao tenista se estava em condições de continuar, ao que o russo respondeu que podia terminar a partida, mas que também podia morrer, questionando de quem seria a culpa se tal acontecesse.

2. Governo confirma novo confinamento

Depois de terminadas todas as audições em São Bento, a ministra da Presidência, Mariana Pereira da Silva, confirmou a 9 de janeiro que o país ia avançar para um novo confinamento, semelhante aquele que foi vivido no início da pandemia de covid-19.

3. Idas ao supermercado e passeios higiénicos só com comprovativo de morada

A 23 de janeiro, as idas ao supermercado e os chamados passeios higiénicos passaram a ser permitidos apenas com a apresentação do comprovativo de morada. O novo despacho do Governo estabeleceu também que quem violasse as regras do confinamento pagava a multa na hora.

4. Covid-19. O distanciamento da morte no frio do último adeus

Artur Palma fez uma chamada de vídeo para a mulher de uma vítima de covid-19, mostrou-lhe o caixão à porta do cemitério e consumou assim mais um funeral. O drama das cerimónias fúnebres durante o confinamento.

5. Cascata de lava no mar e o segredo de uma galáxia

A Agência Espacial Europeia publica no final de cada semana as melhores imagens do cosmos ou do nosso planeta captadas a partir do espaço ou com os telescópios em Terra.

6. Morreu a atriz brasileira Mabel Calzolari

A atriz brasileira Mabel Calzolari, da Globo, morreu aos 21 anos, vítima de uma doença rara chamada aracnoidite. A atriz teve morte cerebral, confirmada pela própria mãe num texto publicado nas redes sociais.

7. Morreu a atriz Maria João Abreu

A atriz Maria João Abreu morreu, aos 57 anos, na sequência de um aneurisma. Nascida em Lisboa em 14 de abril de 1964, Maria João Gonçalves Abreu Soares iniciou a carreira profissional no teatro, uma paixão que nunca abandonou, mas a televisão foi o meio que a tornou mais popular, graças a produções como "Médico de família". Com quase 40 anos de carreira, trabalhou em televisão, no teatro e no cinema.

8. Enfermeiros denunciam casos de pessoas vacinadas que não têm contacto com doentes

A bastonária dos enfermeiros denunciou situações de pessoas que estavam a ser vacinadas contra a covid-19 que não tinham contacto direto com doentes, classificando a situação "própria de um país saloio" que tenta vacinar "os amigos da instituição".

9. Menino desaparecido em Proença-a-Velha. Pais dizem que era habitual sair com a cadela

A GNR e a Polícia Judiciária procuraram uma criança de dois anos que tinha desaparecido na localidade de Proença-a-Velha. A GNR percorreu a zona de mato denso e caminhos tortuosos que rodeiam a casa da família de Noah, o menino que desapareceu, segundo os pais, entre as 5:00 e as 8:00.

10. Pescadores encontraram uma fortuna no intestino de um cachalote

Um grupo de pescadores do Iémen encontrou o cadáver de um cachalote cheio de âmbar-cinzento no intestino, uma substância rara que pode valer centenas de milhares de dólares porque é muito valiosa para a indústria da perfumaria, que a utiliza para preservar os aromas. Os pescadores receberam 1,5 milhões de dólares (1,23 milhões de euros), quantia inimaginável para muitas pessoas no Iémen, um país atolado na pobreza e na guerra.

