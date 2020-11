OE2021. Marcelo pede pelo menos consenso mínimo 

A uma semana de arrancarem as votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, o Presidente da República reforça o apelo quanto a um consenso ainda que mínimo.

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que, no atual quadro de pandemia e crise económica, o país não deve ficar sujeito a contas por duodécimos.

A abstenção do PCP foi determinante para superar a barreira da generalidade, mas Jerónimo de Sousa avisa que António Costa ainda tem muito caminho para andar até convencer os comunistas a viabilizarem o orçamento na votação final global.

O Governo fez saber que está a preparar um documento para satisfazer as metas do PCP.