Aprovado o Orçamento do Estado para 2021

A versão final do Orçamento do Estado para 2021 foi esta quinta-feira aprovada na Assembleia da República, em votação final global.

A aprovação foi viabilizada com os votos a favor do PS e as abstenções do PCP, do PEV, do PAN e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira. PSD, Bloco de Esquerda, CDS, Iniciativa Liberal e Chega votaram contra.

Os deputados debateram ainda esta manhã a anulação da transferência de 476 M€ do Fundo de Resolução do Novo Banco, votada ontem e com novo escrutínio favorável esta manhã.

Depois de avanços, recuos e muita discussão, o Parlamento manteve a aprovação da proposta do Bloco de Esquerda que inviabiliza a transferência de quase 500 milhões de euros para o Novo Banco.

Numa votação confusa e que teve de ser repetida, depois de avocada e debatida no plenário, PSD, PCP, PEV, Chega e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira juntaram os seus votos ao BE para viabilizar esta alteração, apesar dos votos contra de PS, Iniciativa Liberal e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues e a abstenção do CDS-PP e do PAN.

Antes da votação de hoje, o PS pediu uma nova interrupção dos trabalhos do plenário da Assembleia da República, no debate da especialidade do Orçamento do Estado para 2021.

No final do debate das normas avocadas, o Governo já tinha pedido uma suspensão de 15 minutos dos trabalhos parlamentares.

Os deputados voltaram à sala e seguiram o guião das votações previsto, mas mesmo antes da votação da proposta do BE, o vice-presidente da bancada do PS, João Paulo Correia, pediu a palavra e solicitou uma interrupção dos trabalhos por 20 minutos.

O debate sobre o Novo Banco aqueceu a manhã do dia que encerra o processo do Orçamento do Estado para 2021.

Os deputados encerraram, nesta quarta-feira, quatro dias de discussão e votação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) e do número recorde de cerca de 1.500 propostas de alteração apresentadas pelos partidos.

Ao longo dos quatro dias formaram-se 'coligações negativas' por diversas vezes, o que permitiu a anulação da transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco ou a aprovação do subsídio de risco das forças de segurança.



Outro tema que marcou a maratona de votações foram as propostas do PSD para reduzir as portagens nas ex-SCUT, votadas no último dia, e que levaram à interrupção dos trabalhos por duas vezes já que a desagregação dos artigos fez com que "caísse" a forma de compensar a perda de receita.

