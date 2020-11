"Trapalhada" no Parlamento. Deputados do PSD Madeira geram confusão 

A decisão de fechar a torneira do dinheiro do Estado para o Novo Banco provocou confusão no Parlamento.

A proposta do Bloco de Esquerda, que tinha sido aprovada na quarta-feira, voltou esta quinta-feira ao Parlamento, onde foi chumbada com a ajuda dos deputados do PSD da Madeira.

Depois de contactos dentro da bancada social-democrata, foi pedida a repetição da votação e a proposta do Bloco de Esquerda foi finalmente aprovada.

O Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, usou a palavra "trapalhada" para descrever a situação.

Na segunda votação, foi travada a transferência de dinheiro público para o Novo Banco.