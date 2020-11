Novo Banco. Rui Rio diz que segue a "justeza das propostas"

O Parlamento aprovou a proposta bloquista de alteração ao Orçamento do Estado que anula a transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução destinada ao Novo Banco, com votos favoráveis do PSD, BE, PCP e PAN.

O líder do PSD diz que foi coerente ao aprovar a proposta do Bloco de Esquerda para travar a transferência para o Novo Banco.

Rui Rio acrescenta ainda que os contribuintes têm o direito de saber, primeiro, se a instituição está a cumprir o contrato que tem com o Estado.