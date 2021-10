OE 2022: proposta é "boa para os portugueses", diz PS

O Partido Socialista considera que a proposta do Orçamento do Estado para o ano 2022 é "boa para os portugueses" e afasta cenário de maior dificuldade nas negociações deste ano.

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares afirma que a proposta tem como objetivo dar confiança ao país, a melhorar o rendimento das famílias e prosseguir uma trajetória de recuperação da economia".

Em relação à negoiações com os forças políticas à esquerda do PS, o secretário acredita que "têm corrido com normalidade".

A votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022 está marcada para 27 de outubro e a votação final global do documento agendada para 25 de novembro.

