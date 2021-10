CDS afirma que a iniciativa privada é o "parente pobre do OE2022"

O CDS acusa o Governo de se ter esquecido das empresas e do crescimento económico na proposta do Orçamento do Estado. Cecília Meireles afirma que a iniciativa privada é o “parente pobre deste OE”.

"Todos fomos afetados pelas pandemia, mas os mais afetados foram os pequenos negócios que foram obrigados a parar ou que ficaram sem clientes. E é para eles que não vejo uma resposta. Não é por acaso, que este Orçamento prevê um crescimento inferior para este ano do que aquele que estava inicialmente previsto no Orçamento do ano passado. E também não é por acaso que há países que já recuperaram, que já estão com o seu PIB ao nível da pré-pandemia, e nós só devemos chegar a esse estádio lá para 2022”, critica a deputada do CDS.

Cecília Meireles defende que “não se pode redistribuir sem antes criar”, afirmando que este OE “é virado para a distribuição do PRR quase como um livro de cheques socialista, não é virado para a iniciativa privada e para as empresas”.

► VEJA MAIS: