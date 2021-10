João Leão diz que reforço do abono de família é "o mais ambicioso de sempre"

João Leão, ministro das Finanças, anunciou, em sede do Orçamento do Estado, um aumento do abono de família, uma atualização automática das pensões e um aumento extra, que deverá iniciar em agosto, para os reformados que recebem menos.

“Com esta proposta temos um pacote muito ambicioso – eu diria o mais ambicioso de sempre – de reforço dos abonos de família e dos apoios para as crianças. Por outro lado também queria destacar que este OE também tem um novo aumento extraordinário de pensões que faz aumentar muito acima da inflação os aumentos para cerca de dois milhões de pensionistas”, disse João Leão durante a apresentação do documento.

No documento está prevista ainda uma “atualização regular das pensões”.

