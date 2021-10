Proposta de Orçamento do Estado "não responde a nenhuma área fundamental", considera BE

A coordenadora do Bloco de Esquerda insiste que a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, tal como está, não pode ser aprovada pelo partido.

Catarina Martins considera que a proposta do Orçamento do Estado entregue esta segunda-feira ao Parlamento é um "autêntico balde de água fria e não responde a nenhuma das áreas que o Bloco de Esquerda determinou como fundamentais".

A coordenadora do Bloco de Esquerda adianta, ainda que, a atual proposta "não pode ser viabilizada".

O primeiro processo de debate parlamentar do OE 2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade.

