Governo prepara-se para mais uma semana de negociações com os partidos

Ainda sem fumo branco e sem saber se vai existir, o Governo prepara-se para mais uma semana de negociações do Orçamento do Estado para 2022 com os partidos.

Depois do PCP ter endurecido o discurso, o Governo deu um sinal de aproximação ao Bloco de Esquerda nas negociações do Orçamento do Estado. Comunicou formalmente que aceita um acordo escrito.

O Bloco de Esquerda respondeu que vai reenviar as nove propostas que quer ver incluídas no documento, mas que já são conhecidas e que até agora não obteve respostas.

Depois da pressão da semana passada, o Presidente da República prefere não dizer mais nada sobre o assunto.

"Hoje não tenho nada, nada, nada para dizer. Não vou dizer mais nada, já disse muito, temos de esperar", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Se o Orçamento do Estado não passar, o Governo fica sem condições para governar e teremos eleições antecipadas.

