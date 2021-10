OE 2022: primeiro-ministro fala em bom orçamento que merece passar 

A uma semana da votação do Orçamento do Estado para 2022, não há sinais de viabilização à esquerda.

Fonte do Governo disse à SIC que até houve avanços, mas não houve acordo.

O PCP regista avanços nas negociações, mas diz que ainda há resistência do Governo. Do lado do Bloco de Esquerda, não há fumo branco.

As reuniões prosseguem esta quarta-feira com o PAN e Os Verdes.

António Costa não abdica de ter um orçamento de contas certas, algo que o primeiro-ministro qualifica como "bem inestimável".

"Vamos continuar a trabalhar. Tenho a confiança de que temos um bom Orçamento e que pode naturalmente ser melhorado na Assembleia da República", declarou o secretário-geral do PS.

O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República.

O Orçamento do Estado para 2021 foi aprovado em votação final em 26 de novembro, com o voto a favor do PS, e as abstenções do PEV, PAN e PC. O Bloco de Esquerda, CDS-PP e PSD votaram contra.

Veja também: