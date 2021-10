OE 2022: Presidente da República volta a insistir que é preciso prevenir uma crise política

Marcelo Rebelo de Sousa volta a dizer que o "desejável é não haver crise" política por causa do Orçamento do Estado para 2022.

O Presidente da República acrescenta que o que tinha a dizer "disse na altura certa" e que agora vai aguardar por dia 27 de outubro.

O primeiro-ministro reúne-se, esta terça-feira, com o PCP e o Bloco de Esquerda, no Palácio de São Bento, em Lisboa, no âmbito das negociações sobre o Orçamento do Estado para 2022.

António Costa insiste que este é um bom Orçamento, mas garante que o Governo está disposto a melhorá-lo.

O PCP garante que vai fazer todos os esforços para negociar o Orçamento do Estado, mas diz que, se for preciso, está preparado para eleições antecipadas.

O Bloco de Esquerda já enviou as nove propostas que quer ver incluídas no documento e que devem fazer parte de um acordo escrito.

O partido quer acabar com o fator de sustentabilidade, o recálculo das pensões e terminar com a idade pessoal da reforma.

