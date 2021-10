Crise política: culpa do Governo, da Esquerda ou da Direita?

No "Linhas Vermelhas" desta segunda-feira, a bloquista Mariana Mortágua e o centrista Adolfo Mesquita Nunes debateram as negociações do Orçamento do Estado para 2022, com acusações de ambos os lados, sem esquecer o primeiro-ministro.

Mariana Mortágua lembra que o Partido Socialista não quis repetir a "Geringonça" e diz que o Governo não respondeu às medidas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, rejeitando as propostas pela televisão.

Adolfo Mesquita Nunes acusa a Esquerda de ser a culpada de uma possível crise política e alega que António Costa poderá querer tirar proveito político da situação atual.

Veja também: