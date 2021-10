OE 2022: Governo está aberto a melhorias, garante primeiro-ministro

O primeiro-ministro reúne-se, esta tarde, com o PCP e o Bloco de Esquerda no âmbito das negociações sobre o Orçamento do Estado para 2022.

António Costa insiste que este é um bom Orçamento, mas garante que o Governo está disposto a melhorá-lo.

O PCP garante que vai fazer todos os esforços para negociar o Orçamento do Estado, mas diz que, se for preciso, está preparado para eleições antecipadas.

O Bloco de Esquerda já enviou as nove propostas que quer ver incluídas no documento e que devem fazer parte de um acordo escrito.

O partido quer acabar com o fator de sustentabilidade, o recálculo das pensões e terminar com a idade pessoal da reforma.

No "Linhas Vermelhas" desta segunda-feira, a bloquista Mariana Mortágua comentou as negociações do Orçamento do Estado, acusando o Governo de António Costa de não demonstrar verdadeira disponibilidade de acordos com o Bloco de Esquerda e de responder ao partido pela televisão.

Mariana Mortágua lembra que o Partido Socialista não quis repetir a "Geringonça", preferindo negociar medida a medida, o que veio complicar a facilidade de entendimentos à Esquerda.

Também a flutuação política do Governo de António Costa foi alvo de críticas da bloquista, nomeadamente, por António Costa preferir procurar acordos, ora à Esquerda, ora à Direita, consoante o momento político.

Para o fim, Mariana Mortágua guardou outra acusação, partilhando que o Governo não responde às propostas do Bloco de Esquerda, preferindo comentar através da televisão, como fez João Leão, de acordo com a bloquista, sem que o partido de Esquerda tenha conhecimento prévio.

Por sua vez, o PAN diz que há uma aproximação com o Governo nas negociações, mas avisa que ainda nada está decidido.

Inês de Sousa Real esteve reunida com os secretários de Estado do Orçamento e dos Assuntos Parlamentares na última noite.

No final da reunião, a líder do PAN disse à Antena 1 que estes são "momentos difíceis, exigentes e complexos", mas que o partido está a negociar com o Governo para encontrar um "caminho comum".

"Houve uma aproximação daquilo que possa ser uma tentativa de diálogo e de convergência em matérias que, de alguma forma, possamos chegar a algum ponto comum", adiantou.

O PAN entregou também ao Executivo um caderno de encargos com várias medidas que quer ver incluídas no Orçamento do Estado para o próximo ano.

