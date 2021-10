Orçamento do Estado para 2022 ainda está a ser negociado

O Presidente da República voltou esta segunda-feira a alertar para as consequências de um eventual chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

"É um momento decisivo e é crucial que se perceba que o esforço é de todos. Ou ganhamos todos ou perdemos todos. Não há espaço para ganhar o Governo e perderem as oposições. Ou ganharem as oposições e perder o Governo. Este momento trata-se de uma luta nacional", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois do PCP ter endurecido o discurso, o Governo deu um sinal de aproximação ao Bloco de Esquerda nas negociações do documento. Comunicou formalmente que aceita um acordo escrito. O Bloco respondeu que vai reenviar as nove propostas que quer ver incluídas no Orçamento, mas que já são conhecidas e que até agora não obteve respostas.

Se o Orçamento do Estado não passar, o Governo fica sem condições para governar e teremos eleições antecipadas.

Veja também: