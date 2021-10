PAN diz que há aproximação com o Governo nas negociações do Orçamento do Estado

O PAN diz que há uma aproximação com o Governo nas negociações do Orçamento do Estado para 2022, mas avisa que ainda nada está decidido.

Inês de Sousa Real esteve reunida com os secretários de Estado do Orçamento e dos Assuntos Parlamentares na última noite.

No final da reunião, a líder do PAN disse à Antena 1 que estes são "momentos difíceis, exigentes e complexos", mas que o partido está a negociar com o Governo para encontrar um "caminho comum".

"Houve uma aproximação daquilo que possa ser uma tentativa de diálogo e de convergência em matérias que, de alguma forma, possamos chegar a algum ponto comum", adiantou.

O PAN entregou também ao Executivo um caderno de encargos com várias medidas que quer ver incluídas no Orçamento do Estado para o próximo ano.

