Mesquita Nunes sem dúvidas: Esquerda é a culpada da crise política

No "Linhas Vermelhas" desta segunda-feira, o centrista Adolfo Mesquita Nunes comentou as negociações do Orçamento do Estado para 2022, acusando a Esquerda e António Costa de responsabilidade por uma possível crise política.

Adolfo Mesquita Nunes acusa a Esquerda de ser a culpada de uma possível crise política pela abertura a acordos com o PS na anterior legislatura.

Também António Costa foi visado nas acusações do membro do CDS-PP por poder ter interesse em passar uma imagem de fonte de "estabilidade" perante a situação política atual.

Mesquita Nunes apresentou, também, diversos números europeus, que revelam que a Economia portuguesa está aquém do desenvolvimento na União Europeia, inclusive, atrás de países do antigo bloco de Leste.

