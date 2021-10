Divórcio à Esquerda? Mortágua acusa PS de não ouvir o BE e de responder pela televisão

No "Linhas Vermelhas" desta segunda-feira, a bloquista Mariana Mortágua comentou as negociações do Orçamento do Estado para 2022, acusando o Governo de António Costa de não demonstrar verdadeira disponibilidade de acordos com o Bloco de Esquerda e de responder ao partido pela televisão.

Mariana Mortágua lembra que o Partido Socialista não quis repetir a "Geringonça", preferindo negociar medida a medida, o que veio complicar a facilidade de entendimentos à Esquerda.

Também a flutuação política do Governo de António Costa foi alvo de críticas da bloquista, nomeadamente, por António Costa preferir procurar acordos, ora à Esquerda, ora à Direita, consoante o momento político.

Para o fim, Mariana Mortágua guardou outra acusação, partilhando que o Governo não responde às propostas do Bloco de Esquerda, preferindo comentar através da televisão, como fez João Leão, de acordo com a bloquista, sem que o partido de Esquerda tenha conhecimento prévio.

