Impasse nas negociações do Orçamento do Estado continua e Costa deixa aviso

Nas negociações do Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda diz que o primeiro-ministro parece não ter vontade de chegar a um acordo. A menos de uma semana da votação, as negociações continuam, mas ainda sem um entendimento que permita a viabilização.

António Costa avisa os partidos que o Presidente da República disse que a alternativa ao chumbo são eleições antecipadas.

“O Presidente da República definiu uma consequência muito exigente e todos temos de meditar se queremos além das crises todas uma crise política”, alertou o primeiro-ministro.

“Se fossem somadas todas as propostas feitas pelos partidos que estão em negociações com o Governo, nem 10 orçamentos chegariam para as pagar. Se fosse com um partido só era porventura mais fácil”.

Costa diz que negociações estão no bom caminho, Bloco discorda

Ainda assim, o primeiro-ministro admite que as negociações vão no bom caminho, estando um entendimento “mais próximo do que no passado”. O Bloco de Esquerda discorda, acusando o primeiro-ministro de falta de vontade em negociar.

Até ao fim de semana, há mais reuniões marcadas. O PAN vai decidir o sentido de voto no fim de semana, mas fez saber ao Governo que exige que os compromissos acordados sejam escritos.

Os Verdes podem até não ter mais reuniões. Vai depender da resposta à lista de propostas que apresentaram na quarta-feira. O voto, esse, só deve ficar definido na próxima semana, perto da votação.

