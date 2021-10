OE 2022: Negociações prosseguem mas greves aumentam  

As negociações do Orçamento do Estado para 2022 com o Governo prosseguem, mas a lista de greves e pré-aviso de greves cresce diariamente.

A FESAP, da UGT, anunciou na quarta-feira que vai juntar-se à Frente Comum, da CGTP, na paralisação da função pública, marcada para 12 de novembro.

O STE espera que o Governo reconsidere, senão também se alia ao protesto.

Os sindicatos da Administração Pública acusam o Governo de não querer mexer na proposta de aumentos salariais de 0,9% para o setor.

Entre as exigências da paralisação estão o aumento de salários, de pensões e de subsídios de alimentação, assim como a revisão de carreiras.

As paralisações previstas:

22 de outubro - técnicos de emergência pré-hospitalar;

28 e 29 de outubro - trabalhadores da função pública nos Açores;

28 de outubro a 2 de novembro - farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde;

3 e 4 de novembro - greve dos enfermeiros vai afetar os serviços públicos de saúde, mas antes concentram-se à porta do Parlamento a 28 de outubro;

5 de novembro - professores, organizada pela Fenprof e FNE;

12 de novembro - função pública;

11 e 12 novembro - bombeiros profissionais;

22 a 24 novembro - médicos;

1 a 5 de dezembro - trabalhadores dos impostos entregaram pré-aviso de greve;

Ainda sem data - funcionários da Transtejo anunciaram cinco dias de greve parcial.

