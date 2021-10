Bloco de Esquerda anuncia voto contra o Orçamento do Estado para 2022

Em atualização.

A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda aprovou, este domingo, o voto contra o Orçamento do Estado para 2022, mas Catarina Martins deixa em aberto as negociações até quarta-feira, dia da votação na generalidade.

Catarina Martins avisa que o partido votará contra se até quarta-feira "o Governo insistir em impor recusas onde a esquerda podia ter avanços".

A resolução do BE que propôs chumbo apenas teve um voto contra em 80.

"Se até á próxima quarta-feira o Governo entender negociar o Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda responderá com disponibilidade e clareza para as soluções que aumentam os salários, que protegem o SNS e que garantem justiça para quem trabalhou toda a vida. Se o Governo insistir em impor recusas onde a esquerda podia ter avanços, o Bloco de Esquerda responderá pela sua gente -- pelo povo que trabalha e pelo SNS que nos orgulha -- e votará contra o Orçamento do Estado para 2022", avisou.

Na perspetiva da líder do BE, não há "muito tempo, mas ainda há tempo".

"A chave de um orçamento que responda ao país, e de uma maioria parlamentar que aprove o orçamento, está, como sempre tem estado, na disponibilidade do Governo e do PS para um caminho negocial à esquerda", enfatizou.

PCP TEM DITO QUE HÁ POSSIBILIDADE DE ALTERAR SENTIDO DE VOTO MEDIANTE CEDÊNCIAS

Quanto ao PCP, anunciou pela primeira vez, desde o entendimento à esquerda feito há seis anos, o voto contra na generalidade, no caso de a proposta ser votada tal como foi entregue.

Contudo, o partido tem dito ao longo das últimas semanas que ainda há possibilidade de alterar o sentido de voto, mediante cedências que respondam aos problemas do país, e referindo-se a "resistência" do Governo no acolhimento de propostas dos comunistas.

À Lusa, o líder parlamentar, João Oliveira, explicou na quinta-feira que a posição do PCP este ano foi condizente com a atitude do Governo nos momentos negociais, considerando que o executivo não demonstrou a disponibilidade de anos anteriores.

Também na quinta-feira, o editorial do jornal oficial dos comunistas, Avante!, assegurava que o "PCP não procura pretextos para votar contra o OE" mas "não prescinde é de garantir a resposta de que o país precisa para enfrentar os problemas que marcam a vida dos trabalhadores e do povo".

Na sexta-feira à noite, no Expresso da Meia-Noite, na SIC Notícias, António Filipe, do PCP, dava sinais de que as propostas não chegam. O deputado poderá ter antecipado um "game over" ao Orçamento do Estado para 2022, partilhando que os comunistas sentem "bloqueio" e "chantagem" dos socialistas, considerando um "exagero" tratar as negociações entre os partidos como negociações.