OE 2022: Governo em conferência de imprensa 

O Governo convocou uma conferência de imprensa na Presidência do Conselho de Ministros sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano.

Nesta conferencia de imprensa vão falar aos jornalistas o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a ministra da Saúde, Marta Temido.

A conferência de imprensa acontece depois de o Bloco de Esquerda anunciar que vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022 se até quarta-feira "o Governo insistir em impor recusas onde a esquerda podia ter avanços".

Governo lamenta decisão do BE: "Esmagadora maioria das propostas são extra-Orçamento"

O Governo lamentou este domingo o anúncio do Bloco de Esquerda, de que deverá votar contra o Orçamento do Estado para 2022, e contestou a descrição feita por Catarina Martens sobre o conteúdo do documento e o processo negocial.

"O Governo teve durante este processo negocial uma postura bastante construtiva, serena, e procurámos dar resposta e fazer avanços concretos em matérias no Orçamento do Estado e noutras reformas que tivemos oportunidade de aprovar a semana passada", frisou o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, na conferência de imprensa.

