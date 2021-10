O momento da declaração de óbito do Orçamento do Estado

Esta quarta-feira, o Parlamento chumbou a proposta de Orçamento do Estado para 2022, com votos contra do BE, PCP, PEV, PSD, CDS, IL e Chega, a abstenção do PAN e das duas deputadas não-inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues e com o voto favorável do PS.

Em 47 anos de democracia, nunca um Orçamento do Estado tinha sido chumbado no Parlamento.

Não houve golpe de magia e confirmou-se aquilo que Bloco de Esquerda e o PCP anunciaram nos últimos dias.

Os dois partidos votaram contra o Orçamento e deixaram o PS sozinho, pela primeira vez, desde que chegou ao Governo em 2015.

Veja também: