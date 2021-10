Do comboio fantasma à geringonça em cadeira de rodas: direita vaticina o fim da aliança à esquerda

Os partidos de direita destacam, no debate desta tarde na Assembleia da República, o falhanço nas negociações entre o Governo e a esquerda para o Orçamento do Estado do próximo ano.

PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal apontam a responsabilidade ao primeiro-ministro e dizem que o fim geringonça já era esperado.

