OE 2022: a "conjuntura favorável" à crise política e os "programas próprios da esquerda"

As questões em torno do Orçamento do Estado e da possibilidade de eleições antecipadas estiveram em debate na segunda-feira à noite na SIC Noticias. Nuno Ramos de Almeida, por exemplo, considera que os partidos à esquerda têm de ter margem para negociar.

"Tem de se compreender que os partidos à esquerda do PS têm programas próprios", disse o jornalista.

Já a jornalista Ângela Silva antevê que os comunistas sejam penalizados e falam numa "conjuntura favorável" a protesto de alguns partidos.

Marina Costa Lobo, politóloga, considera que o Presidente da República falhou.

Se os partidos mantiverem o sentido de voto anunciado, a proposta do Governo de Orçamento deverá ser chumbada na quarta-feira logo na generalidade com os votos contra do PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PEV, Iniciativa Liberal e Chega, tendo os votos a favor apenas do PS e as abstenções do PAN e das deputadas não inscritas Joacine Katar-Moreira e Cristina Rodrigues.

Assembleia da República inicia esta terça-feira o debate na generalidade da proposta de Orçamento de Estado para 2022.

VEJA MAIS: