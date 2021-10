Se o Orçamento do Estado não passar na quarta-feira no Parlamento, António Costa não se demite e deve manter-se no cargo até à convocação de novas eleições.

No Polígrafo SIC, o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro disse que, embora o chumbo esteja praticamente assegurado, o Governo não vai desistir de garantir a viabilização do documento até ao último instante.

Tiago Antunes afirmou ainda que o executivo nunca quis uma crise política. Admitiu também que, a haver legislativas antecipadas, existe o risco de a direita chegar ao poder.

