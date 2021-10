Orçamento do Estado para 2022: o sentido de voto dos partidos

O PCP anunciou hoje que vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022 depois do Bloco de Esquerda ter anunciado o mesmo este domingo. A votação é na quarta-feira no Parlamento, mas esta manhã, o PCP deixou pouca margem para recuar e garantiu que foi até ao limite.

"Face ao quadro de compromissos e sinais dados, o PCP votará contra este Orçamento", anunciou o dirigente comunista na sede do partido, na Rua Soeiro Pereira Gomes, em Lisboa.

Jerónimo de Sousa sustentou que "Portugal não precisa de um Orçamento qualquer, precisa de resposta aos problemas existentes que se avolumam à medida que não são enfrentados".

O PAN também anunciou hoje que vai abster-se, assim como as duas deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira.

O Orçamento do Estado tem votos a favor dos 108 deputados do PS.

O PSD, Chega, CDS e Iniciativa Liberal também vão votar contra o documento. Apenas falta anunciar o sentido de voto do Partido Ecologista "Os Verdes".

Veja também: