Líder da CGTP diz que viabilidade do OE 2022 continua nas mãos do PS

Depois de reunir com o Bloco de Esquerda, a líder da CGTP defendeu que a viabilidade do Orçamento do Estado continua nas mãos do Partido Socialista.

Isabel Camarinha diz que as medidas que têm sido acrescentadas não vão ao encontro da resposta que o país precisa.

BE vota contra se nada mudar até quarta-feira

O Bloco de Esquerda anunciou que vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022, se o documento não tiver mais nenhuma alteração.

O partido reuniu este domingo a Mesa Nacional.

No entanto, Catarina Martins admitiu que está disponível para negociar até ao último momento, mas defende que essa possibilidade depende do Governo.

Veja mais: