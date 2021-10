PCP vai votar contra OE 2022 na generalidade

O PCP anunciou esta segunda-feira que vai votar contra na generalidade do Orçamento do Estado para 2022.

O anúncio foi feito pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que acusa o Governo de recusar compromissos.

"Face ao quadro de compromissos e sinais dados, o PCP votará contra este Orçamento", anunciou o dirigente comunista na sede do partido, na Rua Soeiro Pereira Gomes, em Lisboa.

Jerónimo de Sousa sustentou que "Portugal não precisa de um Orçamento qualquer, precisa de resposta aos problemas existentes que se avolumam à medida que não são enfrentados".

Por isso, o partido votará contra a proposta, uma vez que o Governo recusa responder aos flagelos do país, apesar de haver "meios e condições para lhes responder".

O Orçamento do Estado tem votação na generalidade marcada para quarta-feira.

SENTIDO DE VOTO DOS PARTIDOS

Esta segunda-feira, a deputada não inscrita Cristina Rodrigues anunciou que se vai abster na votação na generalidade. A deputada Joacine Katar Moreira disse que também se vai abster. O PAN tem o mesmo sentido de voto.

O Bloco de Esquerda vai votar contra, se nada mudar até quarta-feira. O partido reuniu este domingo a Mesa Nacional. No final do encontro, Catarina Martins admitiu, no entanto, que está disponível para negociar até ao último momento, mas defende que essa possibilidade depende do Governo.

Voto contra do PCP determina chumbo do documento já na generalidade

O voto contra dos 10 deputados do PCP no Orçamento do Estado para 2022 anunciado ests segunda-feira determina, desde já, o seu 'chumbo' na votação na generalidade, marcada para quarta-feira.

O documento tem votos a favor dos 108 deputados do PS, mas 115 contra (a confirmar-se o do BE, que se junta a PSD, CDS-PP, Chega, IL e agora PCP), além de 5 abstenções (PAN e duas deputadas não inscritas).

Apenas falta anunciar o sentido de voto do Partido Ecologista "Os Verdes", mas, mesmo que os seus dois deputados votassem a favor do documento, seriam insuficientes para aprovar o Orçamento.

MARCELO RECONHECE "ESFORÇO QUE ESTÁ A SER FEITO" NAS NEGOCIAÇÕES

O Presidente da República disse este domingo que continua a acreditar na viabilização do Orçamento do Estado para 2022.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a alternativa é a dissolução da Assembleia da República.

"No momento em que o Orçamento não passasse, passava-se imediatamente ao processo de preparação de dissolução".

O chefe de Estado reconheceu que a dissolução iria trazer "grandes custos" para o país: "Por isso, vejo com apreço o esforço que está a ser feito e que vai ser feito até ao último minuto".

"Do que me recordo dos últimos 6 anos, é talvez o ano que há mais alterações, fruto de um processo de negociação tão cedo, relativamente à proposta inicial do Governo. Algumas (alterações) são profundas."

RODRIGO ANTUNES

