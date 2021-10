OE 2022. "Hoje todos contam e todos fazem contas", diz Centeno

Questionado sobre o eventual chumbo do Orçamento do Estado, Mário Centeno diz que hoje é dia de todos fazerem contas.

Com o voto contra dos 10 deputados do PCP no Orçamento do Estado para 2022 anunciado ests segunda-feira determina, desde já, o seu 'chumbo' na votação na generalidade, marcada para quarta-feira.

VEJA TAMBÉM: