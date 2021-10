"Aí está a crise política" perto do "fim da Geringonça": será a culpa de Jerónimo?

Para Ricardo Costa e José Gomes Ferreira, comentadores da SIC, o atual momento negocial do Orçamento do Estado para 2022 reflete uma crise política e uma impossibilidade governativa em Portugal.

"Aí está a crise política" é a forma que José Gomes Ferreira escolhe para abrir o espaço de comentário, afirmando que, mesmo que o Orçamento seja aprovado em Assembleia da República, não existirão condições de governabilidade.

"Se a crise não for agora, é no verão que vem ou depois" , diz o comentador, ao mesmo tempo que afirma ser "o fim da Geringonça" .

José Gomes Ferreira refere o caráter crónico desta crise devido à possibilidade de "coligações negativas" por parte dos partidos da oposição, num momento em que o país assiste a "um aumento da despesa pública e à diminuição da receita e da produtividade".

O comentador lembra também que é importante "olhar para o papel do PSD".

"Rio pode chegar ao pé de Marcelo e dizer que se abstém e viabiliza o Orçamento, se Marcelo lhe prometer eleições em maio do ano que vem" , aponta, dizendo que tal estratégia retiraria "a margem de manobra a António Costa".

Ricardo Costa afirma que esta estratégia teria lógica se Rui Rio "dominasse o partido", contudo, "os militantes do PSD perceberam que o vento mudou", e, se Rio fizer isso, "não tem condições, sendo candidato a umas diretas".

Termina José Gomes Ferreira referindo que esta situação é prejudicial às empresas, em especial, às multinacionais que atuam em Portugal.

Na opinião de Ricardo Costa, "o foco deve manter-se na Esquerda, pois a grande mudança é a do PCP", sendo que, de seguida, se seguiu uma análise à recente evolução da política portuguesa.

A situação justifica-se, de acordo com o comentador da SIC, por um processo evolutivo histórico do próprio Partido Comunista Português.

"O PCP tinha um 'antigo testamento', que seguiu desde o 25 de novembro de 1975 e que segue à risca, exceto no poder autárquico. Em 2015, escreve um novo testamento, e agora as forças internas do PCP regressam um pouco ao antigo testamento, sem renegar o novo."