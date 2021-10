PEV vai votar contra Orçamento do Estado

O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) anunciou esta segunda-feira que vai votar contra, na generalidade, o Orçamento do Estado para 2022.

O anúncio foi feito esta tarde pelo deputado José Luís Ferreira, que garante que o Governo "não deu alternativa".

Neste momento, o documento tem anunciados 108 votos a favor (PS), 117 votos contra (PSD, CDS-PP, Chega, IL, PCP, BE e PEV) e cinco abstenções (PAN e as duas deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues).

Apesar do anúncio do voto contra o OE, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, admite que o partido não está fechado a um acordo, até quarta-feira.

Em atualização