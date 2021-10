O primeiro-ministro António Costa convocou um Conselho de Ministros, com caráter de urgência, para esta segunda-feira.

A reunião, que deverá arrancar por volta das 21:30 na presidência do Conselho de Ministros, é marcada horas depois do PCP ter anunciado que vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022.

Antes, às 16:00, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, dará uma conferência de imprensa na Assembleia da República sobre o Orçamento do Estado.

Em atualização