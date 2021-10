A votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022) decorre esta quarta-feira no Parlamento. Na manhã do segundo dia de debate, o Governo tenta convencer a esquerda a reconsiderar o chumbo anunciado. O ministro das Finanças diz que o Bloco já aprovou Orçamentos piores e que não é agora que se deve deitar tudo a perder.

A entrada do Executivo no hemiciclo arrastou-se 20 minutos no segundo dia de debate, com uma espécie de conferência de ministros que se reuniu na sala do Governo, na Assembleia da República.

Depois de António Costa, foi a vez de João Leão, ministro das Finanças, defender o orçamento. No entanto, o ministro não abdica das contas certas e avança com promessas de melhorias na especialidade. João Leão sublinha que os partidos de esquerda já aprovaram orçamentos piores.

A passagem à especialidade sem votação é uma possibilidade teórica, mas, na prática, ninguém o assumiu. O PCP e o Bloco de Esquerda querem respostas do ministro agora.

